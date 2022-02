Roma: Zingaretti visita cantiere Ater a Primavalle, “esperimento pilota per città”

L'intervento, finanziato dalla Regione Lazio con 2,8 milioni di euro, prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani e il presidente di Ater Roma Eriprando Guerritore hanno effettuato un sopralluogo al cantiere avviato per i lavori di demolizione e ricostruzione del complesso Ater di via Gasparri a Primavalle. L’intervento, finanziato dalla Regione Lazio con 2,8 milioni di euro, prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato su cui, per il suo grave stato di degrado strutturale e impiantistico prolungato negli anni, non era più possibile effettuare lavori di manutenzione. Completato il trasferimento temporaneo concordato con i nuclei familiari residenti in altri alloggi Ater, è stata avviata la fase di demolizione.

Il progetto prevede la ricostruzione dell’edificio secondo standard di alta efficienza energetica con 12 alloggi di dimensioni comprese tra i 40 e 70 mq, realizzazione di 3 nuovi ascensori, impianti fotovoltaici e centrali di calore di ultima generazione, accessi privi di barriere architettoniche e area parcheggio. L’inizio dei lavori di ricostruzione è previsto per ottobre 2022. “Dopo anni l’Ater oggi è un’azienda sana che sta investendo in tutta la città. Abbiamo 30 cantieri aperti a Roma, stiamo rifacendo ascensori di tutto il patrimonio e nelle case Ater c’è il più grande investimento italiano con i fondi del bonus 110 per cento – ha detto il presidente Zingaretti -. Il cantiere durerà un anno e sperimentiamo un sistema basato sulla fiducia delle famiglie che abbandonano la propria casa per farla demolire e ricostruire”, ha spiegato Zingaretti.

Le 11 famiglie che hanno lasciato il complesso sono state sistemate in appartamenti a Primavalle e torneranno in via Gasparri quando i lavori saranno terminati. “Saranno case all’avanguardia su efficientamento energetico e qualità della vita. È un esperimento pilota per tutta Roma: abbattiamo per ricostruire”, ha concluso il governatore. I progetti di demolizione e ricostruzione – avviati a via Gasparri e nel complesso di via Morandi a Tor Sapienza – per la loro complessità, costituiscono un’assoluta novità negli interventi di Ater e sono ricompresi nel Piano triennale finanziato dalla Regione con oltre 68 milioni di euro che prevede la costruzione di 708 nuovi alloggi attraverso opere di ristrutturazione di piani pilotis, frazionamento di grandi alloggi, completamento di strutture incompiute senza consumo di nuovo suolo.