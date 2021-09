Roma: Zingaretti visita cantieri torri Ater, “migliorare qualità vita”

Nel quartiere romano di Tor Bella Monaca

Sopralluogo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti nei cantieri Ater nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Il giro e’ iniziato in via Santa Rita da Cascia dove lo scorso primo settembre e’ stato avviato il cantiere alla torre al civico 30, nei prossimi giorni partiranno quelli al civico 40 e al civico 20. Inoltre gli interventi alla torre del civico 50 verranno ultimati entro l’anno. La Regione Lazio ha investito in questi 4 progetti circa 1,3 milioni per ogni edificio, per una spesa complessiva di quasi 5,2 milioni di euro. La durata prevista dei lavori e’ di un anno.

“Con l’avvio dei cantieri, per la prima palazzina gia’ partito, finalmente cambia la qualita’ della vita a Tor Bella Monaca – ha sottolineato Zingaretti-interventi per milioni di euro per realizzare i cappotti termici, per intervenire sulla qualita’ urbana, aprire playground e tutto cio’ che serve per migliorare la qualita’ di vita delle periferie”.

L’intervento di manutenzione straordinaria riguarda il manto di copertura del terrazzo calpestabile con il rifacimento della pavimentazione fino al massetto, la pulizia e ripristino del calcestruzzo delle facciate. Questa manutenzione portera’ un duplice risultato: un rinnovamento degli interi fabbricati da un punto di vista estetico e funzionale, ma anche un miglioramento delle prestazioni energetiche dei 72 alloggi di ciascuna torre. Contestualmente agli interventi sulle torri, nell’ambito del programma “Playground for all”, verra’ completamente riqualificata l’area verde ubicata tra via Scozza e Via Santa Rita da Cascia, attualmente in stato di abbandono e degrado, dove verranno realizzate due aree gioco per bambini, posizionate nuove panchine e realizzato un impianto di illuminazione.

Presenti al sopralluogo Massimiliano Valeriani, Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica e Ciclo Rifiuti della Regione Lazio, Tiziana Ronzio, fondatrice dell’Associazione Tor Piu’ Bella che, per il suo impegno nel quartiere, ha ricevuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella, Eriprando Guerritore Presidente di Ater Roma e Andrea Napoletano, Direttore Generale.