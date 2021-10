Spinaceto, recuperato altro immobile Ater occupato abusivamente

Dopo le operazioni eseguite nel quartiere di Tor Bella Monaca nelle settimane scorse

Dopo le operazioni eseguite nel quartiere di Tor Bella Monaca nelle settimane scorse, proseguono le attività di ripristino della legalità da parte della Polizia Locale , anche in altri quartieri della Capitale.

Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, i caschi bianchi del IX Gruppo “Eur” hanno dato seguito ad un provvedimento di sgombero di un immobile di proprietà dell’Ater, nel quartiere di Spinaceto.

Dopo il decesso del legittimo assegnatario, l’appartamento era stato occupato da una donna, denunciata per occupazione abusiva. Questa mattina l’intervento di recupero dell’alloggio: all’interno nessuna persona presente. Al termine delle operazioni gli agenti hanno riconsegnato l’immobile all’ Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, per i successivi interventi di messa in sicurezza e nuova assegnazione.