Stazione Collina Lanciani, un possibile snodo strategico tra Tiburtina e Nomentana

L’idea lanciata da Movete Roma. L’utilità per l’ospedale e per una possibile tranvia

Collina Lanciani è quello spicchio della Capitale compreso tra il fiume Aniene e via dei Monti Tiburtini. È costeggiata dalla Tangenziale Est ed è attaccata ad un importante ospedale romano, il Sandro Pertini. Nell’ottica della “cura del ferro” – ovvero le metropolitane, le linee tranviarie, le ferrovie urbane e quei trasporti rapidi, con sede dedicata, in grado di disincentivare l’uso delle automobili e di favorire chi decide di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e sostenibili – il collettivo Odissea Quotidiana ha immaginato per quest’area un’interessante progetto di mobilità. Lo ha fatto nel contesto di Movete Roma, un contenitore di idee per il presente e per il futuro affinché la Capitale possa migliorare e implementare le proprie infrastrutture su ferro.

Ma perché una nuova stazione in questo angolo compreso tra le stazioni Tiburtina e Nomentana potrebbe essere così utile?

“La stazione assume un’importanza strategica per l’area di via Lanciani e sarebbe un fondamentale nodo di interscambio con una tramvia tangenziale da realizzare lungo l’asse di via dei Monti Tiburtini, via F. Fiorentini e viale della Serenissima – spiega il collettivo – la realizzazione della stazione Collina Lanciani favorirebbe anche l’accesso all’ospedale Pertini, accorciando il tragitto da percorrere con mezzi di superficie per raggiungerlo. Contestualmente alla progettazione della nuova fermata, è necessario valutare la possibilità di ripristinare il “bivio Nomentano” per rendere più flessibile la gestione del traffico ferroviario diretto alla stazione Tiburtina dalle linee Roma-Firenze Altà Velocità, Roma-Firenze Linea Lenta e Linea Merci”.

Non mancherebbero interventi tecnici per modificare l’attuale assetto del tratto compreso tra Nomentana e Tiburtina.

“L’attuale assetto dei binari sarà da modificare, prevedendo un eventuale allargamento della sede ferroviaria ad est del sedime attuale – concludono – ma la precisa posizione dei manufatti di stazione sarà da determinare in fase di progettazione”.