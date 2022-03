Trasporti: a Roma ipotesi capienza al 100% su mezzi Tpl dal 1 aprile

E' quanto è stato discusso in una riunione ieri in prefettura

Tornare al cento per cento della capienza sui mezzi del Trasporto pubblico locale a Roma: è quanto è stato discusso in una riunione ieri in prefettura, aggiornata alla prossima settimana. A quanto si apprende, al confronto, che si è tenuto a Palazzo Valentini, oltre al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, hanno preso parte la Regione Lazio e Roma Capitale, quali enti locali, e le aziende partecipate del Tpl, Cotral, Atac,

Agenzia Roma servizi per la mobilità, ma anche Trenitalia e l’Ufficio scolastico regionale. A oggi la capienza massima consentita, in attuazione delle norme a contrasto della diffusione del Covid, su bus, tram e treni è all’80 per cento.

L’idea, che sarà da confermare nei prossimi giorni anche in relazione alle indicazioni del governo, è di riportare la capienza al cento per cento dal primo aprile prossimo.