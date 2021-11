Trasporti, Campidoglio: ok a contratto Atac per uso 29 bus a metano

Parere favorevole da commissioni Bilancio e Mobilità

Le commissioni Bilancio e Mobilita’ del Campidoglio hanno dato parere favorevole alla delibera, gia’ licenziata dalla giunta capitolina, che prevede la sottoscrizione con Atac di un contratto di usufrutto di 29 autobus a metano acquistati da Roma Capitale.

L’atto sara’ discusso e ratificato dall’Assemblea capitolina domani, martedi’ 23 novembre.

“L’acquisto di nuovi autobus destinati al servizio di trasporto pubblico e’ una priorita’ per la nostra amministrazione, poiche’ la riduzione dell’eta’ media del parco mezzi il miglioramento della qualita’, dell’efficienza e della sicurezza del servizio offerto e’ uno dei nostri obiettivi principali”, spiegano in una nota i consiglieri del Pd, Giulia Tempesta, presidente della commissione Bilancio, e Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilita’. “Con questo provvedimento – concludono – si completa un iter che portera’ alla Capitale 29 nuovi mezzi di 12 metri e che l’amministrazione conta di mettere in servizio per fine anno”.