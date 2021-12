Trasporti: sciopero generale, giovedì 16 tpl romano a rischio per 24 ore

Disagi anche per chi viaggerà in treno.

Giovedì 16 dicembre trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cgil e Uil. Nella Capitale l’agitazione interesserà bus (incluse le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie in concessione. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. È quanto si legge in una nota di Roma Servizi per la Mobilità.

Disagi anche per chi viaggerà in treno.

E’ stato, infatti, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane, in adesione allo sciopero generale, dalla mezzanotte alle 21 del 16 dicembre 2021. Lo comunica Fs.