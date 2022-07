Trasporti: tornano in servizio filobus BMB su via Nomentana

Assessore Patanè: sulla linea 90, è un altro passo in avanti verso la ripresa completa del servizio

A Roma tornano in servizio i filobus BMB su via Nomentana. “Dopo aver riattivato il 13 giugno scorso la linea 74 del filobus Eur-Laurentina-Tor Pagnotta, è ripresa la circolazione dei filobus BMB anche sulla linea 90 che percorre via Nomentana”. Lo annuncia in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

“Il ritorno graduale dei filobus BMB sulla linea 90 – aggiunge Patanè – è un altro passo in avanti verso la ripresa completa del servizio che prevede l’impiego di tali vetture anche su alcuni orari della linea 60. L’utilizzo dei filobus, che si era interrotto a giugno del 2020, è stato reso possibile grazie al lavoro congiunto portato avanti da Atac e dall’Assessorato alla Mobilità che, dal momento del suo insediamento, ha impresso una forte accelerazione considerando l’importanza strategica del servizio. Per rimettere in esercizio tutti i mezzi, Atac ha bandito una gara per la stipula di un nuovo contratto di manutenzione full service della durata di 5 anni. Questa attività ha consentito all’azienda di riprendere il servizio filobus grazie ai primi 15 mezzi che sono stati sottoposti a pre-esercizio e successivo collaudo con i competenti organi ministeriali. Gli altri 30 mezzi – conclude Patanè – saranno collaudati nelle prossime settimane e saranno progressivamente reimmessi in esercizio per servire efficacemente tutte e tre le linee: 74, 60 e 90”