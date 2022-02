Turismo, le proposte di Unindustria per Roma

Presentato lo studio per il rilancio del turismo nella Capitale, realizzato insieme a Deloitte

Due anni di buio pesto per il turismo capitolino hanno reso Roma più vuota, a tratti spettrale. Ora è tempo di gettarsi la grande pandemia alle spalle e ripartire, con nuovo slancio. Gli imprenditori del Lazio riuniti in Unindustria, non chiedono di meglio. E come prima cosa hanno deciso di presentare all’amministrazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alcune proposte mirate per il rilancio del turismo, elaborate in collaborazione con Deloitte. Tutto parte da un’analisi comparata tra le modalità di gestione della destinazione adottate da altre città europee, tra cui Barcellona, Parigi e Milano.

E dunque, concentrare l’attività di marketing su un unico organismo, composto da Roma Capitale, da soggetti pubblici e privati ad elevato potere decisionale a garanzia di agilità e sviluppare una strategia di medio-lungo periodo di riposizionamento del prodotto, per il rilancio del turismo che punti su innovatività, digitalizzazione e sostenibilità. Ancora, suggeriscono gli imprenditori, attivare una cabina di regia tra pubblico e privato, che possa accelerare l’attivazione di iniziative fondamentali per la ripresa turistica nell’ambito della strategia definita.

Spazio poi alla lotta al degrado, ponendo in essere una forte attenzione alle tematiche legate al decoro e alla sicurezza e alla comunicazione di una Roma più bella e sicura. Come? Sfruttando l’utilizzo della tecnologia digitale nella promozione e nella fruizione del prodotto, anche attraverso la predisposizione di un’unica piattaforma digitale interattiva ed efficace in termini comunicativi. Tutto per offrire un nuovo racconto di Roma, in vista del Giubileo del 2025.