Turismo, Roma riparte. Ma non del tutto

I turisti sono tornati ad affollare la Capitale, ma mancano ancora cinesi e giapponesi. E non tutti gli hotel sono aperti

Roma riscopre un turismo perduto per oltre due anni e torna a riempirsi di viaggiatori desiderosi di immergersi nella Dolce Vita dopo mesi di restrizioni. L’entusiasmo nel passeggiare ai Fori Imperiali e sorseggiare un aperitivo tra le pittoresche vie della Città Eterna, non hanno prezzo. Basta girare in questi giorni per il Centro storico per accorgersi di come la situazione sia tornata alla normalità, o quasi.

Serpentoni di turisti accaldati, o ammassati davanti a qualche gelateria. Eppure, numeri alla mano, sono ancora 180 su 1.250 gli alberghi rimasti chiusi a Roma con l’emergenza pandemica, “e a questo punto è difficile che riapriranno”, spiega Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, nel tracciare un quadro a luci e ombre per il turismo della Capitale: la ripresa c’è ma ci vorrà ancora del tempo per tornare ai livelli pre-Covid. “Manca oggi all’appello metà del mondo turistico che caratterizzava Roma: russi, cinesi, giapponesi, coreani, sudamericani. Da queste aree siamo a zero, non ci sono voli. Speriano di poter avere questi turisti dal prossimo inverno. Il 2024 sarà l’anno in cui probabilmente torneremo ai valori del 2019”.

Intanto, i grandi eventi in presenza tornano nella Capitale, dopo il lungo periodo segnato dalla pandemia da Covid-19, portando con sé una ventata di positività in diversi settori economici, ma stimolando anche molte richieste da parte dei cittadini in merito ai servizi. Grande successo per due appuntamenti appena conclusi: la Race for the cure, la più importante manifestazione mondiale per la lotta contro il tumore al seno e gli Internazionali di Tennis al Foro Italico. Entrambi gli eventi hanno acceso i riflettori sulla Capitale stimolando l’arrivo di turisti e addetti ai lavori.