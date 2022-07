Vacanze: Lazio, per under 25 viaggi gratis su treni e bus

Governatore Zingaretti : con la app "Lazio Youth Card"

“Autobus Cotral e treni regionali gratis per 30 giorni fino al 15 settembre per le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 25 anni. Con la app ‘Lazio Youth Card’ riparte Lazio in Tour. Lazio ai giovani! Daje!”. Lo ricorda su Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Torna, infatti, per il quinto anno consecutivo Lazio in Tour, l’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia, fino al 15 settembre, regalando 30 giorni di viaggio ai giovani fino a 25 anni d’eta’ all’interno del territorio regionale: 373 comuni e 1.217 km di ferrovia per 17.242 km di territorio, tutto da scoprire. Per oltre 500 mila giovani della regione si rinnova la formula del tradizionale interrail. Un interrail regionale gratuito, alla scoperta di un grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di localita’ di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali.

“Lazio in tour gratis e’ un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato per la prima volta nel 2019, e che quest’anno abbiamo voluto replicare anche alla luce del successo delle edizioni precedenti – ha dichiartoa il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – con questo progetto, che rientra all’interno di un piu’ ampio programma di valorizzazione del territorio con particolare riguardo al turismo giovanile, diamo ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 ed i 25 anni la possibilita’ di viaggiare gratis per un mese su autobus e treni regionali, alla scoperta del nostro meraviglioso Lazio. Un posto unico che va visitato e scoperto, con Lazio in tour dunque mettiamo a disposizione dei piu’ giovani la possibilita’ di conoscere meglio il territorio in cui vivono. Un patrimonio culturale e archeologico immenso, con tanti piccoli gioielli, spesso nascosti nei Comuni limitrofi delle nostre province, che come Regione Lazio stiamo cercando di portare a conoscenza e riutilizzare, mettendoli a disposizione proprio dei piu’ giovani”, conclude il governatore del Lazio.

Per usufruire di Lazio In Tour è, quindi, necessario scaricare sul proprio smartphone l’app LAZIO YOUth CARD (da Store Ios o Android), effettuare la registrazione, cercare tra gli eventi Lazio in Tour ed attivare il voucher, che produce il QR CODE con cui viaggiare nei 30 giorni successivi alla data di attivazione.

Basterà salire sul mezzo prescelto e mostrare il QR CODE per iniziare a godersi le vacanze immersi nelle bellezze della Regione Lazio.