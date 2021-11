WETACOO chiude un round di investimento da 750mila euro

Con Innova Venture, il Fondo di Venture Capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, LVenture Group, investitori privati del settore della logistica e business angel

Wetacoo, startup che ha sviluppato una soluzione innovativa di logistica integrata per il ritiro, il trasporto, la custodia e la restituzione degli oggetti, ha chiuso un round di investimento da 750 mila euro cui hanno partecipato Innova Venture, il Fondo di Venture Capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, LVenture Group, investitori privati del settore della logistica e business angel.

“Siamo soddisfatti di questo ulteriore investimento in Wetacoo, una realtà imprenditoriale giovane e dinamica che ha dimostrato – come sempre di più le start-up del nostro territorio sanno fare – che la capacità di portare innovazione digitale in settori anche molto tradizionali può generare nuovi spazi di mercato e opportunità di crescita oltre a rendere più semplice e immediato l’utilizzo di questo tipo di servizi”, ha commentato Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio Innova.

La startup ha sviluppato una piattaforma che consente a privati e piccole aziende di far fronte alla necessità di spazio per la custodia temporanea degli oggetti legata a un trasferimento, una ristrutturazione, o alle ordinarie esigenze di archiviazione o di magazzino. Con pochi click, i clienti di Wetacoo possono richiedere che i loro oggetti vengano ritirati dove e quando preferiscono per poi essere custoditi al sicuro e restituiti quando richiesto. Il tutto, a differenza delle tradizionali aziende di self-storage, gestendo il servizio completamente online e pagando solo per lo spazio effettivamente utilizzato.

“Nel mondo della logistica le startup stanno assumendo un ruolo cruciale come driver di innovazione, come dimostrano gli investimenti nel settore che nel 2020 hanno superato i 9,5 miliardi di dollari. Questi nuovi player oggi offrono soluzioni in grado di risolvere le criticità emerse in maniera significativa durante il picco dell’emergenza Covid, a partire dalle piattaforme come Wetacoo, che incrociano nuovi bisogni con l’offerta di servizi logistici, modulandoli sulle reali esigenze del cliente. Complimenti al team che, in pochi mesi dal lancio sul mercato, è riuscito a chiudere il primo aumento di capitale”, ha commentato Luigi Mastromonaco, head of investments & portfolio growth di LVenture Group.

“Siamo contenti che investitori istituzionali e privati, di cui diversi provenienti dal mondo della logistica, abbiano deciso di supportare la nostra visione. Puntiamo a rivoluzionare il mondo del self-storage e dei traslochi, portando innovazione in un settore tradizionale e, per molti aspetti, arretrato. Il round appena chiuso rappresenta un passo importante per potenziare ulteriormente la tecnologia della piattaforma e migliorare l’esperienza dei nostri clienti. Inoltre, le risorse immesse permetteranno nei prossimi mesi di espanderci su nuove città”, ha dichiarato Federico Prugnoli, CEO di Wetacoo.

Wetacoo è stata lanciata nel 2021 da LUISS EnLabs, il Programma di Accelerazione di LVenture Group nato da una joint venture con l’Università Luiss.