Wizz air: Fiumicino con 13 nuove rotte è primo per mete

Lanciate nuove destinazioni: Madrid, Minorca, Ibiza, Palma de Maiorca, Lione, Cefalonia, Rodi, Preveza, Basilea, Turku, Podgorica, Belgrado e Yerevan

Wizz Air assegna un ulteriore Airbus A321neo alla sua flotta di Roma Fiumicino e lancia 13 nuove rotte per Madrid, Minorca, Ibiza, Palma de Maiorca, Lione, Cefalonia, Rodi, Preveza, Basilea, Turku, Podgorica, Belgrado e Yerevan. Cosi’ “diventiamo il primo vettore su Roma Fiumicino per numero di destinazioni, arrivando a 57, quando Ita ne ha 42, Ryanair 38 e gli altri vettori ancora di meno”. Lo ha annunciato in conferenza stampa George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air.

I biglietti sono gia’ disponibili sul sito e sull’app della compagnia aerea con tariffe a partire da 19,99 euro.

“L’introduzione del quinto aereo nella base di Roma Fiumicino di Wizz air nel giro di un anno sottolinea il suo impegno verso l’Italia, verso la diversificazione del suo network italiano, verso il consolidamento della sua presenza nel paese”, sottolinea ancora la compagnia aerea. Con l’annuncio di oggi, infatti, Wizz Air offrira’ 4,3 milioni di posti all’anno su 57 rotte verso 28 paesi da Roma e 18,3 milioni di posti su 283 rotte verso 36 paesi dall’Italia in totale.

Lo sviluppo della base a Roma Fiumicino “non solo creera’ oltre 40 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea, ma sosterra’ anche la creazione di 375 posti di lavoro nell’industria associate”, viene spiegato. Non solo nuove rotte ma anche un’attenzione speciale alla sostenibilita’. Wizz Air, infatti, si e’ impegnata “entro il 2030 a ridurre le emissioni di Co2 del 25% e il nostro target e’ arrivare a zero nel 2050.

Se le compagnie in Europa avessero la stessa flotta che usa Wizz Air il consumo di Co2 delle compagnie aere si ridurrebbe del 30%”, ha spiegato ancora Michalopoulos. “Siamo molto soddisfatti degli sviluppi annunciati oggi per la prossima stagione estiva che confermano ancora una volta la strategicita’ del nostro mercato. Aeroporti di Roma conferma il suo ruolo di player di riferimento, rappresentando uno dei principali mercati in Europa e uno dei piu’ importanti al mondo”, ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma.