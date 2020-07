Eur spa, Enrico Gasparra verso il vertice

Enrico Gasbarra verso il vertice di Eur spa. Da domani, giorno del board, l’ex presidente della Provincia di Roma sarà con ogni probabilità il nuovo amministratore delegato della controllata del Tesoro e partecipata da Comune di Roma.

Dopo settimane di resistenza, ha scritto il Foglio, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha ceduto alle pressioni del Mef e dato il suo via libera alla nomina dell’ex presidente della Provincia di Roma e vicesindaco del Pd che prenderà il posto di Enrico Pazzali, recentemente chiamato dalla giunta regionale della Lombardia come presidente della fondazione Fiera di Milano, ma che ancora mantiene l’incarico anche a Roma. Da Eur spa per ora nessuna conferma, anche se non vengono escluse novità nelle prossime ore.

Gasbarra nel ’93 era presidente del consiglio comunale, vicesindaco dal 2001 al 2003 con Veltroni alla guida di palazzo Senatorio, presidente della provincia dal 2003 al 2008 e poi deputato fino al 2014. Infine a Bruxelles come parlamentare europeo fino al 2018. Una carriera sempre nelle fila del centrosinistra democristiano (popolari, Margherita e Pd).

Per l’ambito posto nelle scorse settimane la moral suasion del Pd sulla sindaca Raggi era andata avanti invano. La prima cittadina per il ruolo avrebbe gradito qualcuno di meno connotato politicamente. Ma il Pd l’ha spuntata.