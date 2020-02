Coronavirus: “Roma Motodays”, confermato regolare svolgimento manifestazione

E’ a oggi confermato il regolare svolgimento di Roma Motodays, la manifestazione dedicata alle due ruote dal 5 all’8 marzo in programma a Fiera Roma. E’ quanto si legge in una nota della Fiera di Roma.

“L’ente fieristico della Capitale, organizzatore dell’evento – spiega il comunicato – non ha ricevuto nessuna ordinanza dalla Regione Lazio che vieti fiere o congressi e comunica che al momento sussistono le condizioni di sicurezza pubblica per lo svolgersi dell’appuntamento”.

L’edizione 2020 sarà fortemente incentrata sul mondo green e nell’area tematica Wheels to, sarà possibile prendere parte alla Riding E-xperience, sfruttando le diverse zone per testare monopattini, biciclette, scooter, one-wheel, segway, microcar, auto e tutto quanto rappresenta lo spostamento senza emissioni.

Durante i quattro giorni dei Roma Motodays sarà possibile, quindi, provare quanto di meglio ci sia in fatto di micromobilità – leggi e-bike – in una pista con diversi gradi di difficoltà, rampe e 30 metri di ostacoli, che garantisce la prova per persone che hanno un differente livello di preparazione. I più sicuri si sfideranno su pendenze, ponti e ostacoli capaci di rivelare le caratteristiche tecniche e il comportamento dei modelli in maniera autentica. In un altro spazio esterno saranno disponibili invece scooter, minicar e auto, mentre sul tracciato off-road ci si potrà divertire con le e-MTB. Più in generale, la kermesse romana si preannuncia particolarmente ricca, con tanti marchi presenti tra cui Benelli, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, KTM, Kymco, MV Agusta, Suzuki e Yamaha che hanno già confermato la loro presenza