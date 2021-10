Aeroporti: nasce Urban Blue, un progetto di mobilità sostenibile per liberare le città dal traffico

La società partecipata dagli scali di Roma, Venezia, Costa Azzurra e Bologna, si occuperà di studiare, progettare, costruire e gestire le infrastrutture per permettere ai velivoli elettrici a decollo verticale (e-VTOL) di collegare gli aeroporti con i centri abitati e favorire la mobilità intra-city, favorendo il decongestionamento del traffico nei centri urbani

Nasce Urban Blue, un progetto di mobilità sostenibile che prevede la costituzione di una società partecipata da Aeroporti di Roma, Aeroporto di Venezia, Aeroports de la Cote d’Azur e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per lo sviluppo delle infrastrutture di mobilità aerea urbana a livello internazionale.

La società – si legge in una nota -, che sarà aperta a nuovi partner industriali, tecnologici e finanziari per la progressiva espansione dell’Urban Air Mobility (Uam) in diverse area geografiche, oltre che inizialmente in Italia e Francia, si occuperà di studiare, progettare, costruire e gestire le infrastrutture – anche conosciute come ‘vertiporti’ – indispensabili per permettere ai velivoli elettrici a decollo verticale (e-VTOL) di collegare gli aeroporti con i centri abitati e favorire la mobilità intra-city, favorendo il decongestionamento del traffico nei centri urbani.

Il potenziale del settore è in forte crescita, con un valore di mercato per l’Europa stimabile in oltre 4 miliardi di euro al 2030. Urban Blue intende posizionarsi come leader facendo leva su alcuni elementi distintivi: unico player attivo nel segmento; forte esperienza specifica nella Uam maturata negli ultimi due anni; portafoglio di progetti vertiportuali ad elevato potenziale di sviluppo; relazione consolidata con costruttori e operatori e-VTOL leader a livello globale; ampio network di relazioni di settore ed industriali. La società conterà sulla partnership industriale attivata nel 2020 con Volocopter, prima società al mondo a sviluppare ed operare velivoli e-VTOL per il trasporto di passeggeri e merci all’interno delle aree urbane.

Inoltre, EDF Invest, azionista di Aeroports de la Cote d’Azur – prosegue la nota – supporterà Urban Blue quale player di riferimento internazionale nel segmento della mobilità innovativa e sostenibile. In una prima fase, Urban Blue realizzerà studi di fattibilità tecnico-economici e masterplan, in coordinamento con tutti gli attori del nuovo ecosistema, propedeutici alla fase autorizzativa e alla successiva realizzazione e gestione dei vertiporti.