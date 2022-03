Atac, alla scoperta dei nuovi autobus ibridi di Roma

La prima tranche arrivata a giugno 2021, la seconda a dicembre. Roma Tpl racconta le loro caratteristiche

Il loro nome è Mercedes Citaro C2. Un nome che alla maggior parte dei romani non dirà molto, ma è una denominazione che inquadra i mezzi più ecologici che vedremo nelle strade della Capitale nei prossimi anni. Come spiega il blogger Roma Tpl, la prima tranche di questi nuovi mezzi è giunta a Roma a giugno 2021, la seconda a dicembre 2021.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche di questi mezzi?

“Queste vetture sono dotate di motore OM 936 G a sei cilindri, coadiuvato da un motore elettrico. Il risparmio di carburante è stimato fino a un massimo dell’8,5%. Durante la frenata, l’energia dispersa viene immagazzinata da accumulatori di corrente continua formati da due moduli, ognuno con 16 condensatori a doppio strato all’interno. Questi sono posizionati nella parte posteriore del tetto, in modo da assicurare il minimo ingombro sul mezzo – spiega il blogger – Si tratta pertanto di veicoli della tipologia mild-hybrid: infatti, i nuovi Mercedes Citaro non possono viaggiare in modalità full-electric come gli autobus full-hybrid, che invece garantiscono maggiori risparmi in termini di consumi e di emissioni generate”.

Un’ulteriore specifica, poi, è utile a comprendere le dimensione e le modalità di accesso e discesa.

“I mezzi sono lunghi 12 metri e sono dotati di due porte: quella posteriore è ad apertura esterna, mentre quella anteriore, ad apertura interna, è interamente accessibile all’utenza, nonostante dal 2013 l’allestimento interno dei nuovi bus preveda un’anta dedicata all’accesso del conducente in cabina – conclude – L’area anteriore, dotata di pochi posti a sedere, consente all’utenza di viaggiare in piedi ed è ottimale per coloro che salgono a bordo per compiere un breve itinerario; la zona posteriore ha un allestimento quasi suburbano, con molti posti a sedere e poco spazio per sostare in piedi, ideale per i passeggeri che devono permanere a bordo a lungo.”