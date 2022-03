Ecologia: piantato l’ultimo ulivo del progetto Ossigeno

Il programma per contrastare il cambiamento climatico, che prevedeva la piantumazione di oltre mille alberi nel Lazio, è stato finanziato dalla Regione con 12 milioni di euro in tre anni. L'uliveto è stato intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

È stato piantato oggi l’ultimo ulivo degli oltre mille alberi del “progetto Ossigeno”, finanziato dalla Regione Lazio con 12 milioni di euro in tre anni, per contrastare il cambiamento climatico.

Oggi il presidente Nicola Zingaretti ha presenziato alla cerimonia all’istituto tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” a Roma, dove – per ricordare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia – è stata scoperta una targa in onore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ai quali sarà intitolato l’oliveto.

“Stiamo uscendo dal Covid, la parte sanitaria del virus è risolta, ma ha lasciato, insieme alla guerra in Ucraina, una pessima eredità: la paura del futuro – ha detto Zingaretti -. Il progetto Ossigeno parla anche di questo, voglia di speranza e di rinascita. Vogliamo arrivare a piantare un albero a persona: 6 milioni di alberi. Abbiamo iniziato due anni fa e questo progetto sta andando avanti”.

“La piantumazione di quest’ultimo albero, non rappresenta la fine di un progetto ma è l’inizio di un nuovo ciclo della vita. C’è un filo sottile che unisce il progetto Ossigeno e la targa che oggi dedichiamo alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due uomini immensi che hanno seminato in noi le radici della legalità. Quindi un gesto dal doppio valore simbolico, che ha dentro tutta l’urgenza di attuare le pratiche per combattere le mafie e in difesa dell’ambiente per costruire un mondo migliore e più pulito da lasciare ai nostri figli”, ha aggiunto il governatore.

Obiettivo del progetto Ossigeno è sia di natura sociale che ecologica ed è stato pensato per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2, proteggere la biodiversità, migliorare la qualità del suolo e dell’aria, creare ambienti verdi da vivere. In sintonia con gli obiettivi indicati dal G20 sul clima di Roma – che prevede di piantumare mille miliardi di alberi a livello globale entro il 2030 – tra i prossimi traguardi inclusi nel progetto c’è la piantumazione di altri 70mila alberi, il censimento dei terreni del demanio regionali, di Arsial e dei Parchi regionali.