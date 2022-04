Formula E: Evans vince secondo E-Prix di Roma

Gualtieri "felici per grande evento"

Mitch Evans re di Roma. Il neozelandese, dopo il successo di ieri in gara 1, vince anche il secondo E-Prix sulle strade della Capitale, quinto round del Mondiale di Formula E. Sul circuito cittadino dell’EUR il pilota della Jaguar ha preceduto sul traguardo Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) e Robin Frijns (Envision). Gara terminata in anticipo per Antonio Giovinazzi, costretto al ritiro con la sua Dragon/Penske.

“Ospitare la Formula E, un grande evento sportivo, molto importante dal punto di vista dell’innovazione tecnologica legata alla sostenibilita’ ambientale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“La mobilita’ elettrica pubblica e’ fondamentale. Con le risorse del Pnrr, avremo 400 autobus elettrici. Arriveremo a mille entro il 2030, con la completa elettrificazione della flotta degli autobus. Poi dall’altra parte incentiveremo la mobilita’ elettrica di tutti avendo piu’ colonnine di ricarica, favorendo lo sharing”.