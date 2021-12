Lazio: ai piccoli comuni 1,5 mln per acquistare scuolabus elettrici

Con la con la possibilità di utilizzarli - al di fuori dell'orario scolastico - anche per il trasporto pubblico locale

In arrivo 1 milione e 500 mila euro di fondi regionali per i piccoli comuni da destinare all’acquisto di minibus e scuolabus elettrici, con la con la possibilità di utilizzarli – al di fuori dell’orario scolastico – anche per il trasporto pubblico locale.

“Con questo intervento andiamo incontro alle esigenze di mobilità pubblica di tutte quelle famiglie che abitano nei piccoli centri della nostra regione e alle quali vogliamo garantire servizi di trasporto efficienti e sostenibili, per loro e per i propri figli, andando a ridurre il disagio che deriva spesso dall’assenza o dalla lontananza di edifici scolastici dal proprio territorio”, dichiara in una nota l’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri.

“Vogliamo offrire al nostro territorio strumenti sostenibili e adeguati alle reali necessità affinché i servizi essenziali siano garantiti. Rispondiamo con una misura efficace ai bisogni di studenti e famiglie che spesso devono fare i conti con le difficoltà di vivere nei piccoli comuni in cui gli istituti scolastici risultano distanti. Ma non solo: dare la possibilità di utilizzare tali mezzi di trasporto per ulteriori scopi di trasporto significa offrire alla comunità uno strumento utile a elevare la qualità di vita dei nostri cittadini”, spiega Valentina Corrado, assessora al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa.

Le risorse sono destinate ai comuni della Regione Lazio con una popolazione residente fino a 5mila abitanti che vorranno dotarsi di scuolabus e o minibus elettrici, attraverso un apposito avviso pubblico che sarà emesso dalla società Astral spa. Gli stanziamenti rientrano nelle misure che la Regione Lazio ha messo in campo al fine di sostenere e promuovere servizi essenziali come quelli scolastici, la riqualificazione del territorio dei piccoli comuni, le misure di contrasto ai fenomeni di spopolamento e abbandono oltre che agli interventi in materia di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.