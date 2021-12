Legambiente a Gualtieri, ecco le nostre proposte per Roma ‘green’ entro i primi 100 giorni

Dalla pedonalizzazione del Colosseo alle domeniche ecologiche passando per il ripristino del porta a porta

A oltre un mese dalle elezioni che hanno portato Roberto Gualtieri a diventare sindaco, dopo l’avvio della nuova giunta capitolina e la costruzione in Aula “Giulio Cesare” di commissioni, presidenze e incarichi, Legambiente vuole proporre 11 scelte ambientaliste da mettere in campo nei primi 100 giorni.

“Rivolgiamo al sindaco Roberto Gualtieri e agli assessorati questi 11 punti perché attraverso atti veloci, economici e coraggiosi, si ponga l’Ambiente al centro dell’idea di futuro della Capitale – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Mettiamo insieme elementi che servono a segnare un’impronta indelebile sull’avvio della consiliatura ma soprattutto nel consegnare a Roma un protagonismo nuovo nelle politiche concrete verso la transizione ecologica, nel contrasto alle emissioni climalteranti, nella mitigazione dei rischi provocati dal cambiamento climatico e nell’adattamento del suolo alla febbre del pianeta”.

“Per farlo, in pochi atti – continua Scacchi -, si mettono in strada più mezzi pubblici collettivi e meno auto, si costruisce più economia circolare e meno discariche, si da ossigeno ai quartieri, si ferma l’avanzata del cemento, si aumenta la cura per il tessuto urbano e per la condivisione delle scelte future, si riscopre l’immensa bellezza della nostra magnifica città”, conclude Scacchi. Le 11 scelte ambientaliste sono: la pedonalizzazione del Colosseo; riapertura dei 3 km di tranvetto Casilina da Centocelle a Giardinetti; domeniche ecologiche; ripristino del porta a porta; upgrade in biodigestori anaerobici dei progetti di compostaggio a cesano e Casal selce; delibera Roma consumo di suolo zero; piantare 50.000 alberi; indicare le prime 150 comunità energetiche; programma di formazione educazione ambientale verso la transizione ecologica; trasfomare le bike-lane in ciclabili e concludere iter autorizzativo del grab e pulizia dei parchi di Roma.