Maltempo: rami caduti e allagamenti, 300 interventi a Roma

Pattuglie ancora impegnate per il ripristino delle condizioni di sicurezza in diverse vie, tra cui in via di Tor Cervara, via della Cecchignola, via di Valleranello, viale Europa, via di Acqua Acetosa Ostiense, via Cristoforo Colombo, via Appia Antica e via Laurentina.

Nella foto gli interventi dei vigili del fuoco nelle zone di Milano maggiormente colpite dal nubifragio. (Foto: comando provinciale Vigili del Fuoco Milano).