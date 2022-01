Mobilità/ guasto tecnico sulla Roma-Lido, risolto ma disagi per pendolari

Bozzi (CC), incubo sempre più spaventoso, da Zingaretti solo promesse

Disagi per i pendolari della ferrovia Roma-Lido, che questa mattina hanno assistito ad un guasto tecnico sulla tratta Eur Magliana – stazione Colombo. Atac ha attivato un servizio sostitutivo di bus navette. Rispetto a quanto si apprende dal profilo Twitter di Atac, da circa un’ora il guasto tecnico è stato risolto.

La circolazione sulla tratta coinvolta è stata riattivata con residui ritardi.

“La Roma-Lido stamattina chiusa per guasto tecnico e tutti sulle navette. L’incubo quotidiano di una cittadinanza che avrebbe diritto a vivere dignitosamente e che invece ogni giorno deve pregare per arrivare a casa o a lavoro è sempre più spaventoso”. Lo dichiara il capogruppo della Lista Calenda in Municipio X, Andrea Bozzi. “Altro che fantascientifici annunci di metro future da parte della Regione Lazio o dell’acquisto di cinque treni in arrivo promessi da Zingaretti l’altro giorno, che se andrà tutto bene cominceranno ad arrivare nel 2025 come ricorda puntualmente il comitato pendolari”, aggiunge.

“Bisognerebbe avere la capacità di chiedere scusa ai cittadini e, soprattutto, il pragmatismo politico di guardare in faccia la realtà così com’è, per trovare soluzioni immediate. Come, ad esempio, spostare qualche treno dalla metro B. Poteva essere una soluzione – continua il consigliere – lo proponemmo e lo votammo già nel 2019 e poi in Consiglio straordinario poche settimane fa e lo votammo all’unanimità. Ma non è stato fatto e la voce del Municipio è rimasta lettera morta. In cambio, le promesse di due o tre treni in più già entro gennaio dell’assessore capitolino Patanè, per passare almeno da 3 a 6. E invece siamo qui a guardare i cartelli sui cancelli chiusi delle stazioni e ad attendere l’ennesimo annuncio di chissà quale futuribile miracolo. Tanto, evidentemente, per chi governa non c’è fretta”, conclude Bozzi.