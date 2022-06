Municipio Roma II, al via piano decentramento gestione aree verdi

Assessore Alfonsi: un ulteriore passo nell’attuazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione Gualtieri.

Dopo l’avvio in Municipio III, prosegue in Municipio II il piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 mq come previsto dalla Deliberazione della Giunta capitolina n.361 del 21/12/21.

E’ stata formalizzato questa mattina dagli Assessori capitolini all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci, al Patrimonio e Politiche Abitative Tobia Zevi e dalla Presidente del Municipio II Francesca Del Bello, l’atto con cui vengono consegnate 69 aree (parchi, giardini, aiuole anche di piazze e strade) per il conferimento alle competenze municipali della gestione e manutenzione del verde orizzontale e delle aree ludiche. L’estensione totale delle aree oggi assegnate è di circa 329mila metri quadri.

“Questo provvedimento, reso possibile grazie alla collaborazione con gli Assessori Catarci e Zevi, che ringrazio, segna un ulteriore passo nell’attuazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione Gualtieri. Il Piano di decentramento, che prevede l’assegnazione di 1160 aree verdi per un’estensione complessiva di oltre 6 milioni di metri quadri, verrà via via applicato a tutti i Municipi. Per la sua attuazione sono stati già assegnati ai bilanci municipali circa 4 milioni di euro, a cui si aggiunge uno stanziamento di ulteriori 5 milioni. Stiamo lavorando per attivare sui territori una vera politica di decentramento trasferendo poteri e risorse dal bilancio capitolino a quello dei Municipi. Crediamo fortemente nel decentramento, quale strumento più efficace per attivare e sostenere la gestione e manutenzione di prossimità delle aree verdi. Come Assessorato assicureremo ai Municipi tutto il supporto necessario per agevolare il trasferimento delle competenze e la collaborazione progettuale e operativa sugli interventi da realizzare.” dichiara l’Assessora Sabrina Alfonsi.

“Dare ai Municipi l’opportunità di prendere in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi inferiori ai 20mila mq è stato il primo atto sul decentramento amministrativo che, insieme all’assessora Sabrina Alfonsi, abbiamo portato in Giunta all’inizio di questa esperienza di governo della città. La consegna delle aree verdi di oggi al Municipio II rappresenta una nuova tappa del percorso che abbiamo avviato a Roma per rimettere in moto la macchina del decentramento infracomunale, all’insegna della razionalizzazione delle funzioni e della distribuzione di risorse economiche, umane e strumentali per valorizzare le 15 municipalità. Un processo che guarda all’obiettivo di più lungo periodo di riscrittura complessiva di un Regolamento del Decentramento di quasi 22 anni fa e di maggiore autonomia nella gestione del bilancio da parte dei Municipi” dichiara Andrea Catarci, assessore a Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti.

“Il patrimonio di Roma Capitale è tornato a disposizione delle cittadine e dei cittadini. Lo abbiamo fatto oggi con la Presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, consegnandole 69 aree verdi, per un totale di circa 329 mila mq. Ma non ci fermeremo e continueremo a farlo nelle prossime settimane, lasciando ai Municipi la gestione delle aree verdi di massimo 20.000 mq. Il Sindaco Gualtieri e i romani che ci hanno votato, ci chiedono di realizzare la città dei 15 minuti, dei servizi di prossimità e del decentramento. Lo faremo, un passo alla volta, ma con grande caparbietà”. Queste le dichiarazioni dell’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi.

“E’ una giornata storica, attesa da molto tempo: finalmente il Municipio si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi fino a 20 mila metri quadri. Un provvedimento che riguarda quasi tutto il verde che insiste sul nostro territorio, ad eccezione delle Ville storiche, reso possibile dalla Delibera sul Decentramento del verde voluta dall’Assessora Sabrina Alfonsi in accordo con i Municipi. Da oggi potremo ridare dignità a molte aree tra cui, per fare qualche esempio, il verde del Villaggio Olimpico, il Parco dei Caduti a San Lorenzo, il Parco Mario Riva ai Parioli. Per quest’anno avremo a disposizione circa 1 milione di euro per la manutenzione ordinaria e 1.400.000 euro per quella straordinaria che utilizzeremo al meglio per prenderci cura degli spazi verdi e renderli fruibili per tutte e tutti” dichiara Francesca Del Bello, Presidente del Municipio II.