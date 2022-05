Municipio Roma VIII: conto alla rovescia per Tiberis 2022, la spiaggia sul Tevere

Assessore Alfonsi: pubblicato il bando per l'affidamento a soggetti privati dell'allestimento e della gestione dell'area sotto ponte Marconi

Una spiaggia attrezzata, beach volley, giochi d’acqua per bambini, aree verdi ma anche eventi serali in riva al Tevere dal 1 giugno al 31 agosto. E’ questa l’edizione di Tiberis 2022, per la cui realizzazione il Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale ha pubblicato il bando per l’affidamento a soggetti privati dell’allestimento e della gestione dell’area sulla riva sinistra del Tevere sotto Ponte Marconi – Lungotevere Dante. Lo rende noto il Campidoglio. Il progetto Tiberis prevede la realizzazione di una spiaggia urbana, aree relax su prato, un’area con giochi d’acqua e l’allestimento di servizi e attrezzature, tra cui un bar-ristoro. Il bando prevede l’esenzione dal pagamento per l’occupazione di suolo pubblico e impegna Roma Capitale alla realizzazione e manutenzione delle aree a spiaggia e a prato, alla disinfestazione e derattizzazione, all’adeguamento impiantistico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, saranno fornite attrezzature e arredi tra cui ombrelloni e lettini, tavoli e sedie pieghevoli, rastrelliere per biciclette, colonnine per igienizzante, fontanelle e reti da beach volley. Il completamento dell’allestimento, incluso un bar- ristoro, dovrà adottare criteri di eco-sostenibilità e sarà a cura del gestore, così come la comunicazione e pubblicità degli eventi.

Tiberis, per cui è prevista una capienza massima di 200 persone, sarà aperto con ingresso gratuito tutti giorni dalle 8 alle 24, con chiusura prolungata fino all’1 di notte dal venerdì alla domenica. E’ previsto un programma serale di eventi culturali e di intrattenimento con biglietti a prezzi calmierati concordati con l’Amministrazione.

“Con Tiberis 2022, in una location di grande richiamo per tutta la città, vogliamo realizzare un luogo accogliente per il tempo libero e ampliare l’offerta di eventi culturali per la prossima estate con un progetto che, attraverso un bando, ne affida la gestione ad un soggetto privato rendendola economicamente sostenibile – dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale -. Va ricordato che la precedente edizione ha comportato costi per l’Amministrazione per circa 243mila euro, mentre le spese vive che prevediamo di sostenere quest’anno è di 48mila euro. In più, il prolungamento dell’apertura alle ore serali con un calendario di concerti, proiezioni di film, spettacoli ne rende, ovviamente, più attrattiva e conveniente la gestione. Stiamo lavorando, di concerto con il Municipio VIII, per rendere fruibile in modo permanente, tutto l’anno, quest’area ed estendere gli interventi di riqualificazione delle rive del Tevere, su cui abbiamo anche altri progetti tra cui la creazione con l’associazione Teverevivo di un’oasi botanica”, conclude l’assessore.