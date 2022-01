Roma: al via lavori binari tram 8, bus sostitutivi per 18 giorni

Dal 10 al 28 gennaio compresi, a causa di lavori per il rifacimento del tappeto di asfalto di circonvallazione Gianicolense e viale Trastevere e per la sostituzione dei binari nell'anello capolinea Casaletto

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Dal 10 al 28 gennaio stop per lavori al tram 8, che collega il Casaletto con piazza Venezia. La linea verra’ sostituita con dei bus.

“Dal 10 al 28 gennaio compresi, a causa di lavori per il rifacimento del tappeto di asfalto di circonvallazione Gianicolense e viale Trastevere e per la sostituzione dei binari nell’anello capolinea Casaletto, il servizio del tram 8 sara’ interrotto sull’intera linea da Casaletto a Piazza Venezia. E’ previsto fino al termine dei lavori un servizio sostitutivo che sara’ effettuato dai bus 8Nav. Sul percorso del tram e’ attiva anche la linea H” annuncia Eugenio Patane’, assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale.

“Come detto e ribadito piu’ volte – aggiunge – le condizioni dell’armamento tranviario scontano anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria. Per questo motivo, oltre ai lavori che interesseranno la tratta nei prossimi giorni, e’ necessario un intervento per la sostituzione quasi completa dei binari tra Casaletto e Piazza Venezia, che si concluderanno entro la fine del 2022. Ci dispiace per i disagi che dovranno affrontare i cittadini, ma oggi la priorita’ e’ garantire la sicurezza degli utenti e ridare alla citta’ nel piu’ breve tempo possibile una qualita’ del ferro all’altezza di una grande capitale europea”.