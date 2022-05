Roma: al via passeggiate fluviali lungo la riva sinistra del Tevere

Tra maggio e ottobre nel tratto compreso tra ponte Risorgimento e ponte Marconi.

Agenda Tevere Onlus invita i romani e gli amministratori della città a conoscere la riva sinistra urbana del fiume Tevere partecipando a 4 passeggiate che si svolgeranno tra maggio e ottobre 2022 lungo le sponde nel tratto compreso tra ponte Risorgimento e ponte Marconi.

“Per queste aree, attualmente oggetto di diversi finanziamenti pubblici, è necessario costruire insieme un progetto integrato di riqualificazione che, nell’interesse delle istituzioni, del territorio e della cittadinanza dovrà necessariamente – continua la nota – rafforzare il valore ambientale della sponda e del fiume e agevolare la fruizione in sicurezza delle banchine conferendo a Roma il volto atteso di città capitale del mondo nella storia e nell’attualità”.

In particolare l’invito a conoscere i luoghi percorrendoli è rivolto alla Soprintendenza speciale di Roma-Mic che ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni di euro per il progetto Teverever inserito nel programma Caput mundi del Pnrr per la “valorizzazione turistica e promozione, messa in sicurezza, accessibilità, apertura al pubblico, restauro, percorsi turistici” di quel tratto di sponda e a Roma Capitale, Regione Lazio e società Terna che hanno firmato un Protocollo di Intesa che prevede il finanziamento da parte di Terna di “interventi di riqualificazione e bonifica di numerosi tratti della banchina del Tevere” (che includono quel tratto di sponda).

Inoltre l’invito a partecipare è aperto a Città metropolitana di Roma Capitale quale soggetto responsabile dell’attuazione del primo programma triennale del contratto di fiume Tevere, lo strumento di programmazione strategica negoziata e partecipata degli interventi per la riqualificazione del fiume e lo sviluppo locale. La prima passeggiata da Ponte Sublicio a Ponte Marconi, in collaborazione con l’Associazione Nuova Acropoli, avrà luogo il 15 maggio 2022 con partenza ore 9:30 da Ponte Sublicio lato Testaccio.

La seconda da Ponte Sublicio a Ponte Mazzini, in collaborazione con l’associazione Tevereterno, avrà luogo il 25 giugno 2022. Seguiranno poi a settembre il tratto da Ponte Mazzini a Ponte Cavour, in collaborazione con Uisp-sportpertutti, e ad ottobre quello da Ponte Cavour a Ponte Risorgimento, in collaborazione con Marevivo.