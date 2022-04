Roma: Municipio XI, al via pulizia straordinaria argini nel quartiere Marconi

Dopo riapertura ciclabile

Intervento di pulizia e bonifica questa mattina lungo le aree golenali a ridosso della ciclabile sotto lungotevere Gassman, fino al Ponte di Ferro nel quartiere Marconi.

Oltre 12 tonnellate di rifiuti recuperati lungo gli argini dagli operatori dell’Ama per l’operazione realizzata dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, in collaborazione con il Municipio XI. L’intervento arriva pochi giorni dopo la riapertura del percorso ciclopedonale disposta dagli assessorati capitolini ai Lavori Pubblici e all’Ambiente al termine dei lavori di rimozione del cavidotto laterale del Ponte, crollato a causa dell’incendio del 2 ottobre scorso.

“Ringrazio l’assessore all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, per aver accolto con sollecitudine la nostra richiesta. Questa operazione di bonifica segue la riapertura della pista ciclabile avvenuta lo scorso weekend. Ora i cittadini potranno percorrere in sicurezza questo tratto di pista ciclabile. Con la bella stagione si riapre dunque al quartiere e all’intera città una zona in pieno decoro e pulizia”, dichiara il presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi, a margine del sopralluogo nelle aree interessate dall’intervento.