Roma, Raggi: Su Nomentana installato primo totem contabici

"Per monitorare i passaggi dei ciclisti e non sarà l'unico in città"

Sulla ciclabile Nomentana “abbiamo installato il primo totem contabici. E’ un dispositivo utile per monitorare i passaggi dei ciclisti e non sara’ l’unico in citta’”. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Presto – aggiunge – installeremo altre postazioni all’incrocio tra la ciclabile di viale delle Milizie e viale Beato Angelico, sulla Tuscolana all’altezza di via Monselice, su via della Pineta Sacchetti e in via di San Cleto Papa. Con questi sistemi di rilevazione precisi e affidabili, avremo uno strumento in piu’ anche per migliorare i nostri interventi futuri per una mobilita’ sempre piu’ smart e green”.