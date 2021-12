Torna l’Orient Express, sei treni di lusso dal 2023

Previsti viaggi attraverso 14 regioni italiane e 3 destinazioni internazionali che collegheranno Roma a Parigi, Istanbul e Spalato.

Torna a viaggiare sui binari italiani l’Orient Express, il treno di lusso fondato da Georges Nagelmackers e diventato famoso in letteratura. Lo annunciano Arsenale e Accor, titolare del marchio Orient Express che prevedono di mettere in esercizio 6 treni che viaggeranno con il marchio Orient Express La Dolce Vita nel 2023.

Previsti viaggi attraverso 14 regioni italiane e 3 destinazioni internazionali che collegheranno Roma a Parigi, Istanbul e Spalato. Proprio nella Capitale i visitatori soggiorneranno nell’Hotel Orient Express Minerva, la cui apertura e’ prevista per il 2024.

“Il treno La Dolce Vita – spiegano i promotori – offrira’ un’esperienza di viaggio senza uguali”, rendendo omaggio alla Dolce Vita romana, periodo storico di grande fervore eclettico e artistico che inizio’ in Italia negli anni ’60. Previsti viaggi attraverso oltre 16mila km di linee ferroviarie, che per 7mila km non sono elettrificate e rappresentano un “legame profondo con il territorio e la storia dell’Italia”. Il servizio sara’ svolto in partnership con Trenitalia e la Fondazione Fs Italiane, per offrire un nuovo concetto di “turismo lento” ed ecosostenibile alla scoperta di strade dimenticate, localita’ intime e borghi nascosti. Ogni convoglio avra’ 12 cabine Deluxe, 18 Suites e 1 Honor Suite, che insieme al ristorante si propongono di “celebrare la creativita’ e l’arte, ispirandosi alle influenze dei grandi maestri del design italiano degli Anni ’60 e ’70”. La livrea e gli arredi interni sono progettati da Dimorestudio, lo studio internazionale di architettura e design fondato da Emiliano Salci e Britt Moran nel 2003.