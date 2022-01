Un sistema di dighe dall’Umbria al Lazio lungo l’affluente del Tevere, per proteggere anche Roma dalle inondazioni

In arrivo anche 35 mln per le frane. Un progetto "di grandissimo rilievo" lo definisce il sindaco Roberto Gualtieri nel presentare il piano in Campidoglio, visto che negli ultimi cinque anni in Italia si contano 84 morti e oltre 27mila sfollati a causa di inondazioni e frane