Attacco hacker: slitta la ripartenza per le prenotazioni dei vaccini

Il prossimo fine settimana verrà riattivato il Cup. Intanto la Asl Roma5 e il policlinico Umberto I organizzano un sistema di prenotazioni temporaneo per le prestazioni ambulatoriali

Slitta di 24 ore il termine per la ripartenza del sistema di prenotazione vaccinale, dopo l’attacco hacker che ha colpito i servire della Regione Lazio. A confermarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ieri ha dichiarato: “Il timing che ci siamo dati è di far ripartire le prenotazioni dei vaccini e anche tutte le attività dell’anagrafe vaccinale regionale entro 3 giorni”, smentendo di fatto il termine delle 72 0re dichiarato martedì scorso.

L’assessore ha precisato che comunque la somministrazione dei vaccini già prenotati sta “procedendo regolarmente, negli ultimi giorni sono stati somministrati oltre 94 mila vaccini”. Mentre la Regione fa sapere che “i dati e le informazioni riguardanti le circa 7 mln di vaccinazioni effettuate fino ad ora nel Lazio sono in sicurezza”.

Intanto sia la Asl Roma 5 sia il policlinico Umberto I hanno messo in piedi un sistema temporaneo per le prenotazioni ambulatoriali, in attesa che il prossimo fine settimana riparta il Cup.

Da oggi – e fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione – sarà quindi possibile contattare la centrale operativa Asl Roma 5 con le seguenti modalità: chiamando il numero 0774 775151 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00; scrivendo a prenotazioni.emergenza@aslroma5.it.

“Al momento della prenotazione si dovrà essere in possesso della prescrizione medica, di un recapito telefonico e un eventuale indirizzo mail. Sono garantite le prestazioni già prenotate”, si legge in una nota.

Al policlinico Umberto I, invece, sarà possibile richiedere esclusivamente la prenotazione di prestazioni ambulatoriali con classe di priorità U e B tramite call center attivo dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.30 alle ore 16.30) o inviando una mail (contenente i propri dati anagrafici, il dettaglio della prestazione richiesta ed i riferimenti telefonici). Acquisita la richiesta l’azienda ospedaliera contatterà il cittadino comunicando data e orario dell’appuntamento.