Covid, a Natale ‘super Green pass’ già in zona bianca

In zona gialla e arancione, invece, anche oltre la fine delle festività. Non ci sarà obbligo sotto i 12 anni

Il super green pass dovrebbe valere in zona bianca solo per il periodo delle feste natalizie e dunque circa un mese a partire dal 6 dicembre. E’ quanto avrebbe spiegato il governo nella riunione con Regioni, Province e Comuni sottolineando pero’ che la data non e’ ancora decisa, dipendera’ dall’andamento della curva epidemiologica e sara’ oggetto di discussione in Consiglio dei ministri. In zona gialla e arancione, invece, dovrebbe rimanere anche oltre la fine delle festivita’.

La validità del green pass sarà ridotta da 12 a 9 mesi. Il certificato verde scadrà dunque dopo 9 mesi, se non sarà stato effettuato il richiamo vaccinale.

Non ci sarà, invece, l’obbligo di green pass per gli under 12, neanche quando inizierà la campagna di vaccinazione per i più piccoli. Il governo attende che siano prese decisioni in sede Ema e Aifa, probabilmente lunedi’ prossimo. Sarà però prevista una campagna di sensibilizzazione per convincere i genitori dell’opportunità di vaccinare i figli.

Sarà, poi, esteso anche ai trasporti regionali e interregionali l’obbligo di Green pass o tampone per salire a bordo. Oggi l’obbligo vale solo per i viaggi a lunga percorrenza ma la cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi sta valutando di allargarlo. Una riflessione sarebbe stata fatta anche sul trasporto urbano ma sembra difficile l’introduzione dell’obbligo per un problema di controlli.

Sui posti di lavoro si accede con tampone. Obbligo vaccinale dal 15 dicembre per comparto sicurezza, difesa e istruzione.