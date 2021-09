Covid, focolaio al Sant’Eugenio partito da un paziente

Non da medici o operatori sanitari non vaccinati. Asl Roma 2: situazione sotto controllo

Il focolaio di casi Covid-19 registrato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, nel quartiere Eur, sarebbe nato da un paziente ricoverato e poi risultato positivo e non da medici o operatori sanitari non vaccinati.

Il cluster ha coinvolto tre reparti e alcuni pazienti e operatori che, seppur immunizzati, sono risultati positivi al Covid.

L’ospedale, dove è in corso una indagine epidemiologica, è comunque operativo.

“Nell’Ospedale Sant’Eugenio si è sviluppato un focolaio a seguito della gestione di un paziente risultato positivo, dopo 2 tamponi negativi. Al fine di contenere l’impatto derivante da questo episodio sono state immediatamente adottate tutte le misure previste dalle norme e dai protocolli interni per affrontare questo tipo di situazioni, compreso il coinvolgimento del Servizio di Igiene Pubblica, così come avviene per le strutture private; tali modalità vengono adottate anche per natura precauzionale nei casi di contatti primari e secondari derivanti dal fenomeno originario. Allo stato la situazione è assolutamente sotto controllo e i servizi sono tutti funzionanti. E’ in fase di completamento l’Audit interno che consentirà di avere un quadro esaustivo di quanto accaduto”. Lo scrive in una nota la Direzione Generale della Asl Roma 2.

“In merito alle notizie riportate dal giornale il Tempo, e in particolare i contenuti dell’articolo ‘L’ospedale infetto’, tali informazioni appaiono fuorvianti, gravemente diffamatorie per l’immagine dell’Azienda e generatrici di un allarmismo tanto infondato quanto pericoloso per la salute dei cittadini” precisa.

“A tale proposito l’Azienda si riserva l’avvio di azioni legali a tutela della propria reputazione e della salute pubblica. I cittadini devono sapere di poter utilizzare l’ospedale in totale sicurezza. L’elevata copertura vaccinale ha evitato il ricorso alle cure ospedaliere poiché i sintomi sono stati lievi”.