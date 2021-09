Covid, Lazio: 350 nuovi casi e 3 decessi, in calo ricoveri e T.I.

Quattro milioni di cittadini hanno completato il percorso vaccinale, il 77% dell’intera popolazione over 12 anni è immunizzato.

“Oggi su 6.744 tamponi nel Lazio e 14.590 antigenici per un totale di 21.334 test, si registrano 350 nuovi casi positivi (+67), sono 92 i casi in meno rispetto a mercoledì 25 agosto, 3 i decessi (-2), 448 i ricoverati (-14), 71 le terapie intensive (-1) e 838 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,6%. I casi a Roma città sono a quota 108. Sono in calo i ricoveri e le terapie intensive, diminuiscono i casi su base settimanale a conferma dell’efficacia della campagna vaccinale”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel Lazio 4 milioni di cittadini hanno completato il percorso vaccinale, il 77% dell’intera popolazione over 12 anni è immunizzato.

“Oggi, primo giorno di accesso senza prenotazione – spiega D’Amato -, buona adesione, con oltre 5mila vaccinazioni, con punte di più del 30%. E’ possibile accedere agli hub senza prenotazione con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione”.

A Latina sono stati immunizzati oltre 9mila cittadini di origine asiatici, più di 7mila della comunità Sikh.

“Il 3 settembre a Piazza Vittorio – conclude l’assessore – presentiamo l’iniziativa ‘Vaccinati e Scendiamo in Campo’ in collaborazione con il Coni Lazio, la Federazione medici sportivi e la Polizia di Stato-servizio sanitario. L’obiettivo è quello di sensibilizzare alla vaccinazione dal mondo dello sport”.