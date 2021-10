Fiera Roma: torna Welfair, la manifestazione online dedicata alla salute e la benessere

Il 15 e il 16 ottobre medici ed esperti spiegano come ripartire dopo il Covid

Il 15 e 16 ottobre il benessere è protagonista a Fiera Roma che dà il via alla seconda edizione di Welfair, la manifestazione dedicata alla salute e alla qualità della vita, organizzata con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio.

“L’appuntamento di quest’anno – si legge in una nota di Fiera Roma- , ancora esclusivamente in modalità digitale, gratuito, prevede una due giorni di tavole rotonde e spazi espositivi incentrati su due macrotemi: Covid e nutrizione. Tutti gli interventi in programma sono legati da un interrogativo comune: come sarà il nostro ritorno al futuro, come la nuova normalità? ‘Back to the future’ è il tema fil rouge della manifestazione e relatori del mondo scientifico e della ricerca di fama nazionale e internazionale affrontano ogni questione attraverso questa lente interpretativa”.

“In particolare -continua la nota-, il dibattito di venerdì mattina verte sui cambiamenti innescati dalla pandemia rispetto a salute e sanità, benessere e stili di vita, nutrizione e bellezza, con approfondimenti su: intelligenza artificiale applicata alla salute, scienza dell’aging (anti-aging, healthy aging e positive aging), strategie per un invecchiamento di successo, nuovi approcci e frontiere della medicina estetica, potenziale rappresentato dalle alghe per la salute. Nel pomeriggio di venerdì si fa il punto sulla situazione globale della pandemia, con interventi di virologi in forze in tutti i Continenti: si ripercorrono e analizzano i principali progressi compiuti nel contenere la trasmissione del virus, le misure messe in campo – tra cure e vaccini – e la loro efficacia rispetto alle varianti; si delineano le conseguenze del long Covid e le misure da mettere in atto per contrastarle; si riporta l’attenzione anche sulle altre malattie infettive che infestano il mondo e appaiono per il momento ‘dimenticate'”.

Il sabato mattina è dedicato alla nutrizione. Si riflette -si legge anche nella nota- dapprima sul cambiamento di abitudini alimentari e di approccio al cibo determinato dalla pandemia, ragionando di futuro della nutraceutica, ruolo del nutrizionista, malattie dismetaboliche, nuove tecnologie e alimenti. In conclusione c’è una tavola rotonda in cui massimi esperti di nutrizione a livello mondiale mettono a confronto le diete più prescritte e praticate negli ultimi anni: Mediterranea, a Zona, Chetogenica, Restrizione calorica e Digiuno. È occasione per fare chiarezza tra falsi miti e veri modelli nutrizionali scientifici, ragionando di nutrizione e del suo potere di prevenire le malattie croniche e gestire la salute”.