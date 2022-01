Fofo Somani, il posto dei desideri – VIDEO

Fofo Somani è il negozio di bigiotteria top, davvero imperdibile. Argento, pietre semipreziose e perle a cascata. Un gioiello per ogni momento della giornata e per ogni stato d'animo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Talmente affezionata a Via Vittoria da aver scelto di trasferire di soli pochi passi il suo storico negozio al nuovo decisamente molto più grande e accogliente, e con questa decisione Fofo Somani rimane un punto d’incontro fisso e irrinunciabile.

Un negozio dove la curiosità si perde fra i tantissimi bijoux e dal quale è impossibile uscire a mani vuote.

“Gioielli da viaggio” come si diceva una volta giusto per sottolineare la perfetta fattura e l’uso attento dell’argento e delle tante pietre preziose.

Qui da Fofo ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le occasioni: dagli orecchini che non per forza devono essere comperati in coppia e possono essere alternati con allegria, ai collier in pietre naturali di grande impatto e pregio.

E poi collane di tutte le lunghezze e di tutte le forme. Anelli e bracciali che raccontano tutte le mode e tutti i modi. Perle, coralli, ametiste, quarzi…insomma tutto il mondo che sbrilluccica e che ti conquista.

Fofo Somani ha una grande conoscenza dei “tesori” che propone e sa perfettamente che un gioiello può fare la differenza in qualunque occasione. Così si muove sicura e competente in questo universo dei mille desideri.

Sempre attenta ai trend della moda ha deciso di riservare un angolo dedicato a “lui”. Perchè l’uomo di oggi è sempre più curato nel proprio aspetto e non perde occasione di farsi bello come mai prima d’ora. Quindi anche per lui bracciali, anelli e catene.

Tanto per non smentire il suo lato acuto Fofo ha scelto per il nuovo negozio una tappezzeria di Fornasetti dove le scimmiette sono in ogni angolo.

La scimmietta come segno di curiosità, attenzione e anche di vanità.

Sparsi qua e là borse (La Milanesa) e cappelli perchè, non sia mai detto che una fanciulla debba uscire senza essere sofisticata al massimo.