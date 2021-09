Green pass: bozza decreto, subito dopo prima dose vaccino

Non bisognerà più attendere 15 giorni

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti-Covid per avere il green pass ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. È quanto prevede la bozza del decreto che estende la certificazione ai luoghi di lavoro. L’articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione” con le parole “dalla medesima somministrazione”.