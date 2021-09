Green pass, Salvini: “Nessuna estensione ai lavoratori pubblici e privati”

Lo ha detto il leader della Lega a margine di una visita al Supersalone di Rho Fiera Milano

Nessuna estensione della certificazione verde ai lavoratori del pubblico e del privato. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita al Supersalone di Rho Fiera Milano. “Ho parlato con il presidente Draghi e non risulta nessuna estensione di Green pass ai lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale, e questo mi conforta”, ha detto.

Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, invita da una parte ad evitare “polemiche strumentali”, dall’altra sollecita “la Lega a prendere una posizione chiara” sul Green pass, per raggiungere “l’obiettivo del completamento della campagna vaccinale”. Quelle definite “polemiche strumentali” dall’ex presidente del Consiglio sono in realtà un significativo inciampo avvenuto nella giornata di ieri, con il partito di Matteo Salvini che alla Camera, dove si esaminavano gli emendamenti dell’opposizione al decreto Green pass, i leghisti hanno appoggiato quello di Fratelli d’Italia sull’abolizione dell’obbligo di certificato verde per i ristoranti.

Sull’episodio si è compattato l’asse M5s-Pd. I democratici infatti hanno riservato aspre critiche alla strategia del Carroccio che a Montecitorio si è schierato con Giorgia Meloni nel voto (a scrutinio segreto) sull’abolizione dell’obbligo del certificato verde per i ristoranti.

L’emendamento è stato comunque respinto dall’Aula con 270 no, ma con 134 voti a favore, oltre a quattro astenuti. L’Aula ha poi anche bocciato altri due emendamenti identici, presentati da Alternativa c’è e da Giannone (FI) sempre sullo stop all’uso del Green pass nei ristoranti.