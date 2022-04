La Via Crucis torna al Colosseo: ecco le strade chiuse e i bus deviati

Prime chiusure a partire dalle ore 13

Domani, dalle 21 alle 23,30, Papa Francesco celebrerà la via Crucis al Colosseo.

Via dei Fori Imperiali sarà chiusa al transito, dalle 13 alle 23,30, tra piazza del Colosseo e piazza Madonna di Loreto. Sempre dalle 13 alle 23,30 saranno chiuse al traffico anche via Cavour (tra largo Venosta e largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena mentre dalle 15 lo stop al transito scatterà anche in direzione Colosseo).

Dalle 13 deviate le linee di bus e chiusa la fermata Colosseo della metro B. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità.