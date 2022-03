Roma: lieto fine per la cagnetta Blanca, si smarrisce ma gli agenti la riportano a casa

L'animale si trovava a bordo di un marciapiede, disorientata ma in buone condizioni.

Lieto fine a Roma per una cagnetta e la sua proprietaria. Blanca, bulldog inglese femmina di nove anni, si è allontanata da casa nel cuore della notte e per alcuni giorni ha vagato attorno a piazza di Spagna senza riuscire a trovare la strada per tornare indietro.

Una pattuglia della polizia locale del gruppo Trevi, fortunatamente, durante il servizio di vigilanza nella zona, l’ha trovata alle prime luci dell’alba di oggi. L’animale si trovava a bordo di un marciapiede, disorientata ma in buone condizioni.

Gli agenti ne hanno avuto cura e, dopo averla rassicurata, hanno chiamato il veterinario per far verificare lo stato di salute. In seguito, grazie agli accertamenti tramite lettura del microchip, gli agenti sono riusciti a risalire alla proprietaria la quale, dopo ore di ricerca, ha potuto riabbracciare Blanca.