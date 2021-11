Sapienza: Nobel Parisi, “combattere l’antiscienza e le pratiche stregonesche” – VIDEO

Nella lectio magistralis fatta durante l'inaugurazione dell'anno accademico della Sapienza il professor emerito ha parlato anche della responsabilità di quei "cattivi divulgatori" che "presentano i risultati della scienza quasi come una superiore stregoneria le cui motivazioni sono comprensibili solo agli iniziati"

“Ci sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale, il prestigio della scienza e la fiducia in essa stanno diminuendo velocemente. Insieme a un vorace consumismo tecnologico si diffondono largamente le pratiche astrologiche, omeopatiche e antiscientifiche e sta per essere riconosciuta da una legge dello Stato italiano una pratica francamente stregonesca come l’agricoltura biodinamica”. Lo ha detto Giorgio Parisi professore emerito della Sapienza e premio Nobel per la fisica 2021 nella lectio magistralis fatta durante l’inaugurazione dell’anno accademico.

Nel lungo discorso, il premio Nobel Parisi ha parlato anche delle responsabilità di quei “cattivi divulgatori” che “presentano i risultati della scienza quasi come una superiore stregoneria le cui motivazioni sono comprensibili solo agli iniziati”. A suo avviso, “per affermare la scienza come cultura bisogna rendere la popolazione consapevole di cosa è la scienza”. In conclusione, Parisi ha affermato: “Abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata sui fatti e impedire che si diffonda una pseudoscienza”; “non basta capire, trovare la strada, ma bisogna anche a riuscire a comunicare” per “poter essere convincenti in maniera duratura”.