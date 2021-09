Scuola: Campidoglio, approvata procedura per il controllo del green pass 

La verifica è affidata ai servizi di pulizia e ausiliariato dei nidi e delle scuole dell'infanzia che riceveranno gli smartphone dotati di specifica app

In seguito alle nuove disposizioni nazionali entrate in vigore a due giorni dall’inizio dell’anno scolastico, l’amministrazione ha approvato la procedura per il controllo del green pass all’interno dei propri nidi e delle scuole dell’infanzia capitoline. È quanto si legge in una nota del Campidoglio.

“L’esigenza è dovuta alla necessità di estendere il controllo non solo, come inizialmente previsto dalla normativa, verso il personale educativo e scolastico impiegato nei servizi, per il quale era stata già definita una procedura di verifica – spiega – ma nei confronti di tutti coloro che accedono a vario titolo alle strutture, compresi i genitori. In ragione di ciò, si è proceduto ad affidare la verifica del green pass alla società già affidataria dei servizi di pulizia e ausiliariato, alla quale sono in corso di trasferimento, da parte dei municipi, gli smartphone dotati di specifica app che l’amministrazione aveva già messo a disposizione di ogni singolo nido e scuola dell’infanzia capitolina”.