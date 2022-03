Tutto pronto per Casaidea 2022, il 12 marzo l’inaugurazione

La mostra di arredo e design torna alla Fiera di Roma dopo due anni di fermo a causa della pandemia.

Le ultime novità e tendenze dell’arredo e del design tornano protagoniste alla Fiera di Roma: dopo due anni di pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria, inaugura domani Casaidea 2022 che propone fino al 20 marzo soluzioni di qualità per rinnovare spazi interni ed esterni. Al taglio del nastro – sabato 12 marzo alle 11:30 – partecipano l’Assessora alle Attività Produttive e Pari opportunità del Comune di Roma Monica Lucarelli e il Segretario CNA Roma Stefano Di Niola, accolti dal presidente di Casaidea Massimo Prete.

La mostra di arredo e design organizzata da MOA Società Cooperativa è una manifestazione di riferimento per tutti i professionisti e tutti gli amanti del settore, una filiera quella del legno arredo italiana che, secondo i dati elaborati dal Centro studi di FederlegnoArredo, nel 2021 ha superato i livelli pre-Covid, con un fatturato alla produzione salito del 14,1% a oltre 49 miliardi, contro i 43 del 2019. A cosa è dovuta questa ripresa? Certamente, negli ultimi due anni, la casa ha avuto un ruolo di primo piano: la lunga permanenza forzata nelle mura domestiche ha spinto le vendite di mobili e questo ha consentito a tutto il comparto di recuperare e tornare ai livelli pre-pandemia molto velocemente. Un risultato importante per tutta la filiera dell’arredo made in Italy e in particolare in quelle regioni italiane dove si concentrano le aziende del sistema arredamento – ai vertici della classifica elaborata da Cribis ci sono Lombardia (14,9%), Campania (11%), Veneto (9,8%), Lazio (8,7%) e Sicilia (8,1%) – che diventa altamente considerevole nella provincia di Roma, in vetta con 8263 aziende, sopra a quella di Napoli, con 7928, e di Milano, solamente al terzo posto con 5429.

Un traguardo prestigioso quello raggiunto dal settore arredo nello scorso anno che merita di essere difeso (e incentivato) per superare le criticità che si sono presentate nella situazione congiunturale dei primi mesi del 2022. “È importante mantenere la crescita confidando che la situazione di crisi internazionale si risolva il prima possibile – ha dichiarato Massimo Prete, presidente di Casaidea. Noi siamo felici di tornare finalmente nel calendario fieristico dopo due anni di fermo dovuto all’emergenza sanitaria per la pandemia. E lo facciamo con rinnovato entusiasmo e un nuovo concept espositivo, proposto per la prima volta a Casaidea per l’edizione 2022, che conduce il visitatore in un viaggio nel design in grado di stimolare interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue. Sarà possibile girare lungo un percorso libero tra gli stand dei 200 espositori presenti, alla scoperta delle tendenze e dei nuovi sistemi architettonici: accanto a mobilieri provenienti dalle diverse regioni d’Italia, spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta maestria e tradizione del territorio, negli stand di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Unioncamere e CNA, dove è possibile trovare arredi e decori che hanno la capacità di donare calore agli ambienti, raccontando una storia di autenticità e conferendo all’atmosfera un sapore di vissuto. Casaidea è una manifestazione di rilevanza nazionale che nella sua ultima edizione pre-pandemia ha riscosso il favore e l’attenzione di più di 80mila visitatori”.