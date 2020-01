Discarica a Valle Galeria, Campidoglio valuta “elementi ostativi”

Il municipio XII ha spedito in Campidoglio la relazione che contiene “gli elementi ostativi” alla realizzazione della nuova discarica di Roma a Monte Carnevale, l’ex cava in zona valle Galeria di proprietà della New Green Roma. Dal Campidoglio fanno sapere “gli uffici valuteranno gli eventuali motivi ostativi alla realizzazione degli impianti”.

Con il documento il Municipio conta di convincere la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta della necessità di scegliere un altro sito – in ottemperanza dell’accordo con la Regione Lazio – per allestire la nuova discarica. Un altro elenco di impedimenti all’allestimento della discarica nella zona è stato inviato alla sindaca anche dalla consigliera capitolina del M5s Simona Ficcardi.