Discarica Valle Galeria, anche tecnici Campidoglio per il no

Da quanto si apprende arriveranno oggi sulla scrivania della sindaca i pareri della direzione Rifiuti e del dipartimento Programmazione urbanistica sulla relazione del municipio XII che contiene l’elenco degli “elementi ostativi” all’allestimento della nuova discarica della città a Monte Carnevale, nella zona della Valle Galeria.

In pratica gli uffici capitolini avrebbero accolto i rilievi del municipio sulla non idoneità del sito ad essere trasformato in discarica di rifiuti solidi urbani. L’area di Monte Carnevale è stata indicata dalla sindaca Virginia Raggi lo scorso 31 dicembre con una delibera di Giunta. Da domani dunque il Campidoglio potrebbe dover lavorare a un’alternativa.