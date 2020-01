Comitato Valle Galeria, chiediamo incontro a Raggi

Un incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi e la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sulla Valle Galeria. Sono le richieste che il Comitato Valle Galeria Libera avanza alla vigilia della seconda manifestazione promossa contro la realizzazione della discarica di servizio di Roma Capitale a Monte Carnevale, in programma domani mattina in piazza del Campidoglio.

“La manifestazione avrà luogo nella piazza del Campidoglio ed è stata autorizzata dalla Questura, dalle ore 10:30 alle ore 14 – rende noto il Comitato – abbiamo inviato una comunicazione a mezzo pec al Comune di Roma, nella quale viene richiesto un incontro tra la Sindaca ed una delegazione dello stesso il giorno della manifestazione. La richiesta del Comitato sarà quella di un Consiglio Straordinario sulla Valle Galeria, consiglio che è stato già richiesto e protocollato più di 20 giorni fa, al quale al momento non abbiamo ricevuto risposta. Abbiamo saputo che alla Manifestazione aderiranno personaggi dello spettacolo, che sono stati invitati dai consiglieri del Comitato. Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa e che i politici che interverranno saranno presenti senza bandiere e senza stendardi, bensì come cittadini, perché trattasi di Salute Pubblica”. Il Comitato auspica che “anche questa manifestazione si svolga in maniera pacifica e si dissocia già da ora da eventuali comportamenti violenti”