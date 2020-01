Protesta in piazza Campidoglio contro discarica, “vergogna”

È iniziata la protesta in piazza del Campidoglio da parte di cittadini e comitati della Valle Galeria che si oppongono al progetto della nuova discarica a Monte Carnevale. In piazza del Campidoglio, assiepati sulle scale dell’Arce capitolina, sono già arrivate alcune centinaia di persone che stanno esponendo striscioni. “Vergogna”, “Buffoni” e “No a Malagrotta 2“, alcuni degli slogan dei manifestanti che reggono dei cartelli con su scritto: “La costituzione italiana tutela il diritto di ogni bambino a vivere in un ambiente salubre”.

“La Valle non si tocca uniti si lotta”, urlano in coro i manifestanti. “Sono 50 anni che sto là, basta monnezza”, grida una signora in riferimento alla maxi-discarica di Malagrotta, sempre nella Valle Galeria, chiusa da alcuni anni. Il sito individuato per la discarica dalla giunta capitolina il 31 gennaio scorso infatti sorgerebbe a pochi chilometri in linea d’aria dalla vecchia Malagrotta “sito chiuso e mai bonificato”, spiegano i residenti.

Intanto oggi in Assemblea capitolina sono all’ordine del giorno due mozioni – presentate dalle opposizioni di Fd’I e Pd – che chiedono alla sindaca di Roma di rivedere la scelta. Non è escluso che le mozioni in possano essere votate anche da alcuni rappresentanti della maggioranza M5s che nei giorni scorsi sono scesi in protesta con i cittadini davanti al sito di Monte Carnevale

“Ci state rompendo i polmoni” e “50 anni di persecuzioni. Basta discariche solo riqualificazione“, recita un altro striscione. Alla manifestazione stanno prendendo parte anche anziani e bambini. I più piccoli fanno un girotondo cantando “La discarica non si fa, Virginia ci ascolterà”. Una ragazzina indossa una pettorina con su scritto “Giù le mani dalla nostra salute. Non siamo rifiuti”. Al megafono un uomo dice: “Dove sono i principi a 5 stelle?”.

“Zingaretti pensa che non ci andiamo da lui? Entro gennaio manifesteremo anche in Regione”. Lo annuncia Monica Polidori del direttivo Valle Galeria Libera. “Zingaretti senti puzza alla Pisana?”, “50 anni di persecuzioni. Basta discariche solo riqualificazione”, è scritto in alcuni cartelli dei manifestanti.

Mentre continuano ad affluire manifestanti sulla piazza, alcune persone hanno iniziato ad esporre sacchetti dell’immondizia mentre i bambini hanno intonato un girotondo di protesta contro la discarica a Monte Carnevale. Tra i manifestanti in protesta sono attesi anche alcuni “vip”. Per il momento sono presenti il presidente della commissione parlamentare ecomafie, Stefano Vignaroli, e il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore.