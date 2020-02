Metro A, riapre Barberini in uscita

“Siamo passati da un disservizio a una scomodità, ma è meglio di niente”. Così un passeggero commenta la riapertura, soltanto in uscita, della stazione Barberini della linea A della metropolitana di Roma avvenuta questa mattina alle 5:30. Dalle prime ore del mattino è tornato il via vai davanti alla metro di piazza Barberini e gli utenti hanno espresso “soddisfazione” ma “a metà, perché dopo quasi un anno ci aspettavamo qualcosa in più”, racconta un uomo sui 50 anni.

Tra i passeggeri c’è anche chi però nota che “sembra sia stata data anche una mano di vernice o comunque una ripulita generale alla stazione”, che effettivamente questa mattina appariva molto più luminosa di quando poco meno di un anno fa, nel marzo scorso, era stata chiusa. Le scale mobili sono in funzione ma all’ora di punta, tra le 7 e le 8, non sono ancora affollate come un tempo.

“Sarà perché ancora non tutti sono informati – racconta una donna -, stamattina anche io stavo per scendere a Repubblica, come ho fatto finora per la chiusura della stazione, anche perché gli altoparlanti, almeno sul treno che ho preso io, non erano aggiornati e dopo Spagna annunciavano la fermata a Repubblica. Ho quasi creduto che la stazione non fosse stata più riaperta, invece poi per fortuna il treno si è fermato a Barberini”.