Roma, il programma di Legambiente per un post-Covid all’insegna del green

Riuscirà la mobilità green e la sostenibilità ad evitare che Roma piombi nel caos dopo la fase 2 del Coronavirus? Secondo Legambiente Lazio la svolta green è l’unica in grado di far tornare Roma alla normalità modificando – in positivo – alcuni atteggiamenti rispetto al passato.

“A Roma c’è bisogno di mezzi pubblici efficaci e sicuri, più ciclabili e sharing mobility, la messa in rete dei parchi per spostamenti non solo ludici ma casa-scuola-lavoro, maggiori possibilità di lavoro agile – spiega Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – inoltre nella capitale è fondamentale potenziare le ZTL e le strisce blu per i parcheggi ma anche realizzare un piano ambientalmente sostenibile per la distribuzione delle merci, a partire dal centro, deve essere legato a una rete di vetture ecologiche e realizzato in orari di basso impatto per la cittadinanza”.

Sui mezzi pubblici, spiega Legambiente, sarà necessario un attento monitoraggio della situazione, una sanificazione costante e una programmazione più attenta delle corse. Ma potrebbe essere necessario anche ripensare gli orari della città per evitare assembramenti nelle ore di punta. Servono, dicono, politiche sulle mascherine analoghe a quelle spagnole, con investimenti pubblici per distribuirle nelle stazioni principali. Oltre al rafforzamento delle piste ciclabili e ad incentivi per chi acquista bici o passa a mezzi green, Legambiente ha le idee chiare anche sulla sharing mobility. Qui, i comuni dovranno stringere accordi con operatori privati per abbassare il costo per i cittadini.

Necessario, infine, che i comuni diano il buon esempio e programmino piani green per la distribuzione delle merci, anche per ridurre l’impatto inquinante che avrà il ritorno del traffico a Roma.